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首頁 / 政治

傳傅崐萁藉礦稅案敲詐業者 傅辦：一切依法辦理

2025/4/29 12:10（4/29 16:13 更新）
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國民黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
國民黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北29日電）外傳國民黨團總召傅崐萁遭檢舉，指控他在花蓮縣長任內涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司。傅崐萁辦公室今天表示，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施。

鏡週刊報導指出，調查局北機站收到告發傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回新台幣2億多元的礦稅求償案，並附有花蓮縣副縣長及祕書長等官員恐嚇業者的錄音檔為證。

鏡週刊指出，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，報請檢方朝違反「貪污治罪條例」的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

傅崐萁辦公室發布新聞稿指出，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施。

傅崐萁辦公室表示，所有業者都依法繳稅，徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢及基礎建設，這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，也經政風及監察院調查無誤。

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傅崐萁辦公室指出，民進黨為了大罷免，硬是要用檢調來潑髒水。民進黨發言人卓冠廷稱「花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害」，對民進黨而言，接受的指令就是全力推動罷免。

傅崐萁辦公室表示，這就是民進黨持續打擊異己，正往獨裁之路邁進的事證，也是國民黨要出來戰獨裁的原因。總統賴清德下軍令狀罷免35位國民黨立委，如果在野黨全被殲滅，媒體被民進黨政府掌控，沒人制衡執政者，一黨專制獨大的結果，全民皆受害。（編輯：萬淑彰）1140429

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