內政部投50億助老宅延壽 3條件集合住宅有望獲補助

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（中央社記者賴于榛台北1日電）考量台灣進入超高齡社會，內政部擬推出「老宅延壽規劃」，預計3年投入新台幣50億元，優先針對屋齡30年以上、4層樓至6層樓、且無結構危險疑慮的集合住宅，給予經費補助修繕，最快下半年將計畫呈報行政院。

內政部今天在部務會報後發布新聞稿指出，內政部長劉世芳會中表示，行政院會日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內政部秉持「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」核心精神，預計匡列50億元特別預算投入老宅修繕。

劉世芳說，期盼在短期內增進建築物安全性與無障礙空間品質，並與衛福部長照3.0及經濟部ESCO智能家電節能政策結合推動，給予國內建築、土木、營建與室內裝修等產業支持及就業安定。

內政部主秘歐正興會後透過記者會說明，台灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡超過30年以上的建物已逾500萬戶，超過總體住宅存量的半數，如何突破人屋雙老成為重要課題，而老宅延壽計畫重點就是「安全」跟「無障礙」將優先針對30年以上、4樓至6樓、且無結構危險疑慮的集合住宅，就其室內外空間給予經費補助。

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他說，預計針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增電梯等無障礙設備等改善措施進行補助，強化相關機能，讓房屋經由適當的整建維護來延長使用年限，有效擴大營建內需市場，預計自今年起至民國116年，協助500棟老宅機能復興。

歐正興說，上述計畫預計下半年呈報行政院，同時老宅修繕也會納入「2050淨零碳排」趨勢，結合新的建築工法、技術與材料，約可降低60%到70%的建築碳排量。（編輯：翟思嘉）1140501