林志潔控426動員移工者涉暴力討債 籲鄭正鈐說清楚

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（中央社記者林敬殷台北2日電）國民黨立委鄭正鈐日前被質疑動員外籍移工參加國民黨426凱道活動，紅娥健康養生館老闆何氏卿後來自稱「主揪」力挺鄭正鈐，新竹雙罷發言人林志潔今天指控何疑涉違法放貸、暴力討債、欺壓新住民，「仗了誰的勢？背後誰包庇？」，鄭正鈐應出面說明。

民進黨立委陳培瑜、郭昱晴上午與新竹雙罷發言人、國立陽明交大科法學院特聘教授林志潔，及領銜人戴振博在立法院舉行「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明」記者會。

林志潔在記者會中出示吹哨者提供的影片，指控何氏卿涉及向新住民暴力討債，影片中可見一名身形魁武的男子，不斷毆打一名女子，並一再重複「妳還叫，再叫、再有理由」，打人聲音清晰，林志潔也拿出養生館的照片與影片比對，判定影片就是在養生館內拍攝。

林志潔表示，吹哨者提供影片，指控何氏卿暴力傷害，並把欠何氏卿錢的人的身分證和照片發布在社群媒體上，還出錢追緝懸賞，找到一個人就給新台幣30萬元，吹哨者是越南籍姐妹，有台灣身分證。

林志潔還出示一張LINE對話截圖畫面，內文是越南文，何氏卿在對話框內提到，「我要知道這個人住哪裡，不要讓我找到人，找到的話，想死我會給他死」。

戴振博也出示多張照片，指控鄭正鈐在426當天動員外籍移工，並公布一則影片，說明鄭正鈐與何氏卿「關係匪淺」，並出示照片證明，養生館開幕當天，鄭正鈐當天指派助理到場剪綵，鄭正鈐本人在當天晚上也到養生館消費，店內懸掛何氏卿與鄭正鈐的合照，

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林志潔說，台灣是民主法治國家，明目張膽毆打新住民姐妹，這是可以包容忍受的事情嗎，「到底是仗了誰的勢？後面有誰包庇？」

戴振博也說，鄭正鈐一再宣稱自己照顧新住民，鄭應出面說明跟何氏卿之間的關係，說明跟養生館的關係，不要躲在背後，出面照顧關心遭暴力威脅的新住民。對於鄭正鈐涉及動員外籍移工上凱道，涉嫌違反就業服務法，呼籲新竹地檢署偵辦，查個水落石出。（編輯：蘇龍麒）1140502