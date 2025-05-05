罷團回應退貨何需辯論 牛煦庭批迴避論述責任

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨立委牛煦庭向桃園市第一選區罷免團體領銜人陳曉煒喊話公開辯論，陳曉煒回應，「退貨需要辯論嗎」。牛煦庭今天說，陳曉煒迴避論述的責任，令人深感遺憾；陳曉煒說有5萬人想退貨，卻忽略了他是11萬5000多人選出來的立委。

陳曉煒透過社群網站臉書（Facebook）表示，罷免重點不在於辯論，而在正視問題。牛煦庭可以一場一場公聽會一直開，告訴大家為什麼國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁提的案子，牛煦庭都舉手、「沒有一條反對」，以及為何在國會打人。只有這樣才能讓資訊呈現對稱，彰顯客觀事實，讓選民理性決定最後成敗。

陳曉煒表示，罷免重點不在辯論，「買不對、不好的東西要退貨，需要辯論嗎？」這叫客訴、消費者自救，有超過5萬人想退貨了。

他說，罷免是公民權利的實踐，罷免團體的12項指控，在二階送件之前，牛煦庭早該認真回應，按牛煦庭的邏輯，這些是不實指控，就應該出來澄清，二階應該就連署不下去了，既然二階連署書已送出，就按相關規則走下去。

牛煦庭受訪回應表示，陳曉煒的回應不令人意外，迴避了論述的責任，令人深感遺憾，陳曉煒說有5萬人想退貨，但卻忽略了他是11萬5000多人選出來的立委。既然要挑戰、推翻選民做出的決定，難道不應該透過更清楚的論述與說明，讓更多的選民了解。

牛煦庭強調，他非常認真的面對這場罷免選舉，才用高標準的方式處理，既然罷團自稱是公民運動，當然要以公民運動的標準看待，若要深化公民素養、民主水準，就是用公開辯論，用清楚的資訊呈現，來讓選民做出理性判斷，他認為陳曉煒說因為退貨不想辯論，是在迴避論述的責任。

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牛煦庭說，陳曉煒如果拒絕在公開場合辯論，顯然就是想要透過潑髒水的方式，迴避論述責任，這對民主不是典範，而是負面的教材。陳曉煒有母親擔任過議員的家庭背景、長期傳道、手握多項資料及有強力團隊做支撐，加上還有幾萬的連署當靠山，為什麼不辯論，勇敢接受挑戰。

牛煦庭也說，陳曉煒持續透過臉書抹黑，挑戰國民黨立法院黨團的政黨政治，他接受這些質疑，包括在國會的暴力衝突，這些都可成為公開辯論的題目。既然持續對他提出指控，不就表示有很多話想說，為什麼不增加辯論場次，他靜候陳曉煒的答覆。（編輯：萬淑彰）1140505