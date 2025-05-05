罷團2階送件 國民黨台中4立委指惡罷撕裂社會

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中5日電）罷免國民黨籍立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及江啟臣團隊今天到台中市選舉委員會，遞交第2階段連署書；廖偉翔等立委說，惡意罷免撕裂社會、煽動仇恨，民生問題被擱置。

志工上午將一箱箱連署書送到選委會，根據罷團統計，廖偉翔（台中市第4選舉區選出）案送達約4.6萬份（法定門檻約3.3萬份）；黃健豪（台中第5選區選出）案送達約5.4萬份（法定門檻約3.6萬份）；羅廷瑋（台中第6選區選出）案送達約4.6萬份（法定門檻約2.7萬份）；江啟臣（台中第8選區選出）案送達約2.2萬份（法定門檻約2.1萬份）。

罷團杜姓志工表示，為保護台灣，素人完成這件事，真的無法想像，很感謝大家。這不是結束，而是開始，希望與台中市民一起開創不同可能性。

廖偉翔透過社群網站臉書（Facebook）表示，國家這時最需團結拚經濟、顧民生，全國卻陷入惡罷，民生問題反被擱置，呼籲投「不同意罷免」守護台灣。

黃健豪告訴中央社記者，當成是國會期中選舉，接受民意考驗，除動員支持者，也呼籲愛護台灣民主、政治穩定的選民出來投不同意票，交由民意檢視。

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羅廷瑋透過臉書表示，當罷免成為報復出口、側翼武器，就不再是民主賦予人民的監督工具，變成扼殺理性與改革的手段。

江啟臣透過文字稿表示，人在做、天在看，是非公道自在人心。國家正面臨嚴峻挑戰，應以國家為先、蒼生為念。（編輯：李明宗）1140505