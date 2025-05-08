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立委盼賴總統出席新教宗就職 外交部：全力爭取協調

2025/5/8 14:02
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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立委陳俊宇、國民黨立委徐巧芯今天關切總統賴清德，能否親自出席新任教宗就職。外交部次長陳明祺說，不管是總統去或是派代表去，都是由總統府做決定，外交部完全配合、全力爭取與協調，達成總統所交付使命為最高指導原則。

陳明祺今天赴立法院外交及國防委員會報告並備詢。

陳俊宇質詢提到，教宗方濟各4月喪禮由前副總統陳建仁代表台灣擔任特使參加，當初外交部與教廷交涉時，是否感受到來自中國大陸的壓力。

陳明祺說，「我們不是感受到壓力的一方，而是梵蒂岡」，也很高興梵蒂岡基於台梵深厚友誼，做出很好的決定。

陳俊宇追問，未來新任教宗選出後，教宗就職的特使團，是否會以安排總統出席為最終目標。

陳明祺說，隨時與教廷保持良好溝通，畢竟教廷現在最重要事情是要選出新教宗，後續安排會密切與教廷保持聯繫；至於人選，不管是總統去或派代表去，都是由總統府做決定，外交部完全配合、盡力爭取，達成總統所交付使命為最高指導原則。

徐巧芯質詢表示，前總統陳水扁、馬英九都去過梵蒂岡，教宗方濟各喪禮時，賴總統沒有去，如果新教宗上任，賴總統也沒去，會讓外界質疑發生什麼事，究竟是賴總統不願參加或別人不讓賴總統參加。

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陳明祺說，會全力爭取與協調，由總統指派或總統親自出席。

徐巧芯認為，梵蒂岡是歐洲重要友邦，應該由元首親自出席，她希望外交部促成此行程，展現對友邦最高重視。（編輯：林克倫）1140508

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