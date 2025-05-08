蕭副總統見僑胞訪團 談守護中華民國自由民主價值

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（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統蕭美琴今天接見「2025年美京中華會館回國訪問團」，她肯定僑胞推動文化交流及傳承的用心與付出，並期盼為經濟文化交流、區域和平穩定共同努力，持續守護和傳承中華民國自由、民主的價值。

總統府發布新聞稿指出，副總統致詞表示，美京中華會館長期以來舉辦許多年度活動、文化交流，為文化傳承付出，也讓美國主流社會對台灣有更進一步的認識。大家持續支持與認同中華民國，站在民主自由陣營，令人備感溫暖。

蕭副總統提到，這次訪團來台，不論是透過文化交流或參訪各地，都能更加認識台灣這幾年的進步及改變。最近有許多國際知名評比機構，都將台灣評比為在亞太地區最自由、最民主的地方，相信大家也能感受到台灣多元文化的活力。

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副總統談及，近期台灣在經濟上面臨許多挑戰，包括與美國之間的關稅議題，以及未來如何度過這些困境，並在經貿領域持續建構一個長遠穩定、互動互惠的架構，都是政府正持續努力的面向，也需要僑胞與中華民國政府站在一起，為各領域的經濟文化交流、區域的和平穩定共同努力，持續守護和傳承中華民國自由、民主的價值。

另外，副總統說明，今天會面的地點總統府虹廳，有幾幅台灣藝術家的畫作，像是「天佑花蓮」，花蓮有山、有海，也有農村景象，是非常有人情味的地方。她相信，即便台灣的經濟、政治環境有一些變化，但是永遠不變的是台灣人的熱情、好客及良善的精神，台灣用這樣的精神和全世界交朋友。（編輯：張若瑤）1140508