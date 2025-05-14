美台協力破獲國際金融詐團 AIT：樹立合作里程碑

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）美國在台協會今天表示，今年稍早，台美合作破獲1起大規模台美跨境金融詐騙案，涉案金額超過1億美元，並逮捕台籍關鍵嫌疑人。AIT強調，刑事警察局與台中地檢署檢察官首度依「刑事司法互助協定」回應美方請求，為國際合作樹立歷史性里程碑。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，2023年5月，執法人員發現2名台灣旅客攜帶可疑的金融文件，進而揭露1個分工精密的跨境犯罪組織，行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利，金額超過1億美元。

AIT強調，此案為國際合作樹立歷史性里程碑。刑事警察局辦案人員與台中地檢署檢察官首度依「刑事司法互助協定」回應美方請求，赴美對1名遭羈押的台籍被告進行提案協商（proffer interview）。此舉協助執法人員逮捕1名廖姓嫌疑人。廖嫌據信為上述犯罪集團的高階幹部，主導大規模的全球金融詐騙案件。

AIT指出，此次調查的重要合作夥伴包括台灣警政署刑事警察局、法務部，台中地檢署，以及美國國土安全調查署駐台北、洛杉磯與納許維爾辦公室。

AIT引述國土安全調查署駐台辦公室聯絡官主任盛偉安指出，當國際夥伴關係建立在信任之上，並受到共同使命驅動，就沒有任何犯罪組織能逃過共同合作的打擊。

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AIT說，調查行動大獲成功，要歸功於所有參與機關不懈的努力與堅持。隨著調查持續進行，預計將有更多嫌疑人遭到逮捕，持續追查非法金流、將涉案者繩之以法的努力也將持續不懈。

AIT說明，聯合記者會今天在台中地檢署舉行，共有約100名人士參與，包括AIT、美國國土安全調查署（HSI）、行政院政務委員林明昕、法務部、台中地檢署、行政執行署、警政署刑事警察局，以及台中市政府警察局等單位代表。（編輯：萬淑彰）1140514