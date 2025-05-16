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外交部民調：多數民眾滿意賴總統外交表現

2025/5/16 13:54（5/16 14:41 更新）
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外交部長林佳龍（左）、衛福部長邱泰源（右）16日上午在外交部出席2025年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會，兩人表示將全力爭取，一起努力到最後一刻。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
外交部長林佳龍（左）、衛福部長邱泰源（右）16日上午在外交部出席2025年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會，兩人表示將全力爭取，一起努力到最後一刻。中央社記者吳家昇攝 114年5月16日
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（中央社記者吳書緯台北16日電）外交部於今天發布委外民調，調查顯示，61.1%受訪民眾滿意賴總統上任以來政府的外交表現，73.0%支持外交部長林佳龍持續推動「總合外交」。

外交部今天發布新聞稿指出，近6成7受訪民眾認為賴總統去年出訪太平洋3個邦交國並順利過境美國，進行「元首外交」對拓展台灣國際空間有所幫助（66.6%）；逾6成民眾滿意賴總統應對美國關稅提出的五項因應策略（61.2%）；逾6成受訪者滿意賴政府上任一年來的外交整體表現（61.1%）。

外交部表示，7成3的受訪者表示支持林佳龍推動的「總合外交」（73.0%），與2024年11月前次民調結果（73.3%）都顯示結合政府與民間力量促進對外交往的理念深獲民意認可；逾6成5受訪者支持外交部結合各部會資源推動的「榮邦計畫」，對於穩固邦交、促進邦交國繁榮的外交策略表達高度肯定（65.5%）。

5成5受訪者對林佳龍處理對外關係的表現表示有信心（55.9%）；近9成民眾滿意台灣護照的便利性（87.9%）。

外交部指出，在區域安全方面，8成受訪者認同2024年以來各國以實際行動支持印太地區的自由航行，更能確保台灣安全（80.0%）。對於中國近年透過軍演、統戰滲透等方式威脅台灣與鄰近國家，以及持續不斷扭曲聯合國大會第2758號決議，8成1的民眾支持外交部對外發聲、堅定捍衛台灣國際參與空間的立場（81.4%）。

在台美中關係方面，外交部說明，近8成5受訪者支持台灣與美國各州加強經貿往來（84.9%）；近5成5民眾同意台灣加大對美投資布局全球（54.5%）；近7成民眾同意中國是印太區域最大的安全威脅（69.2%）；近7成民眾認同中國是台灣的境外敵對勢力（67.1%）。

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此外，外交部表示，5成3的受訪者認為「外交關係」比「兩岸關係」更為重要（53.0%），與2024年11月前次民調結果（46.7%）相較，有更多民眾希望台灣透過積極參與國際合作，提升國際能見度與國家地位。

外交部表示，這次民意調查委託「求真民意調查股份有限公司」於5月2日至8日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1686份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。（編輯：翟思嘉）1140516

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