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「山東凱哥」大園岸際拍片插五星旗 海巡查油料不充裕及未曬傷疑點
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中國男子影片稱登陸桃園 綠籲支持提升海巡偵測設備

2025/5/19 12:26
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（中央社記者林敬殷台北19日電）自稱「山東凱哥」的中國男子發布影片聲稱登陸桃園大園海岸。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，相關單位應調查清楚，給社會明白說法，否則就會以訛傳訛，也呼籲在野黨，支持行政院提出的新台幣4100億元特別條例，提升海域偵測設備，強化國土安全韌性。

繼16日一對中國籍父子搭橡皮艇自桃園沙灘上岸被逮後，昨天又有「山東凱哥」在網路社群平台X上公開2段影片，聲稱自駕動力橡皮艇從中國大陸福建長樂機場附近沙灘出發，歷經9小時，抵達桃園沙灘，且在風力發電機附近的沙灘插上五星旗自拍。

吳思瑤今天在立法院受訪時表示，到底事實有無涉及造假或是真正已經入侵台灣海域，希望相關單位調查，給社會一個明白的說法，否則就會以訛傳訛。

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吳思瑤呼籲在野黨立委，現在立法院正要審議4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，當中很重要的是1500億元國土安全韌性預算，海域偵防軟硬體提升的項目也包含在內，用以提升海域偵測設備，給海巡人員強大的武器保家衛國，但藍白立委的提案版本，卻主張全數刪除。

吳思瑤表示，114年中央政府總預算中的國防預算，被藍白立委惡砍、惡刪、惡凍，引發民怨，藍白立委不應重蹈覆徹，1500億元國土安全韌性是防衛國土，是保家衛國的預算，更是全體國人的期待，藍白兩黨不應一方面批評台灣海域偵防要強化，另一方面卻惡砍、惡刪預算。（編輯：蘇龍麒）1140519

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