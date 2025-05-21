蘇花鐵公路3天斷2次 徐榛蔚邀總統感受花蓮不便

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）連日午後豪雨，台9線蘇花公路及北迴線18日起兩度交通中斷，花蓮縣長徐榛蔚今天表示，邀總統賴清德開車、坐火車來花蓮感受不便，再次喊話花蓮需要一條安全的回家路。

徐榛蔚今天上午與縣議員、觀光從業人員及商會代表，在花蓮縣府前舉行記者會。徐榛蔚說，蘇花公路、台鐵北迴線3天內斷2次，遊客卻步、花蓮人難以回家，不要再讓「下雨就中斷、中斷就冒命搶修」成為常態。

徐榛蔚指出，0403地震後中央提出對公路的改善方案，那鐵路改善方案提出什麼，要求中央提出短中長期方案讓民眾知道，並邀請賴總統下次到花蓮不要搭專機，改開車走蘇花公路、或火車體驗花蓮民眾的不方便，重視東部交通平權。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，過去1年花蓮觀光產業承受有史以來最低的住房率，18日一列台鐵列車受困隧道2個多小時後脫困，民眾拍下的受困影片不斷在媒體或網路分享，對想要來花蓮的遊客造成恐懼。

陳義豐指出，雖然鐵公路已恢復通行，但遊客對交通的沒信心已反映在住房率，原期待端午連假可達7成住房率，退訂到只剩4成，6月中旬已有3成退訂，也有零星7月退房狀況，花蓮觀光產業要復甦，需要中央把關交通安全。

透過 Google News 追蹤中央社

5月18、20日受強降雨影響，台鐵北迴線和仁=崇德間電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，今天上午恢復單線雙向通車，目標24日恢復雙線正常通行。

蘇花公路崇德至和仁間昨天下午因落石坍方中斷，花蓮往宜蘭方向道路中斷4小時，經公路局搶修後，已恢復通行。（編輯：龍柏安）1140521