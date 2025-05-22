國民黨民調：近4成民眾反對罷免台中3立委

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）針對3位國民黨台中立委遭到連署罷免，國民黨今天公布最新民調，36.3%民意反對罷免羅廷瑋；37.2%反對罷免廖偉翔；37.9%反對罷免黃健豪；顯示台中民眾不樂見優質立委遭到罷免，更厭惡當權者為了政黨私利進行政治惡鬥。

國民黨今天下午針對台中3位黨籍立委公布最新罷免民調狀況發布新聞稿。這份民調顯示，有36.3%民意反對罷免羅廷瑋，29.8%同意罷免；37.2%民意反對罷免廖偉翔，21.0%同意罷免；37.9%民意反對罷免黃健豪，僅20.2%同意罷免。

民調也顯示，預期罷免羅廷瑋不會成功的民眾達38.2%，預期罷免成功則為35.6%；預期罷免廖偉翔不會成功達36.1%，預期罷免成功為26.6%；預期罷免黃健豪不會成功達37.7%，預期罷免成功為20.6%。

國民黨認為，預期3位國民黨台中立委不會被罷免成功的民眾也皆高達近4成，顯見民眾多肯定3位立委的國會表現，並不認為如此優質的立委會遭罷免成功。

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國民黨表示，坊間部分為迎合當權者思維的民調，以偏差極大的調查方式做出「滅團」的民調結論，不僅毫無參考價值，更凸顯惡罷只能用誤導式民調的安慰劑來支撐其惡行。相信民進黨惡罷作為難以獲得多數民意認同，呼籲大家站出來用反罷免投票，捍衛自己票選出來的立委。

國民黨指出，這次調查問卷由國家政策研究基金會設計，並徵詢專家意見修訂後定稿；採用電話訪問調查法，調查對象為設籍在台中年滿20歲的民眾；執行期間為114年5月4日至5月9日；有效樣本為2136份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.13個百分點以內。（編輯：林興盟、蘇龍麒）1140522