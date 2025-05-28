核三重啟公投 黃國昌促全黨動起來推平台串連各界

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民眾黨團提出的核三重啟公投確定成案，民眾黨主席黃國昌今天表示，已責成中央黨部規劃公投的溝通說明，必須全黨動起來，與企業界、產業界、科技業，以及反空污等民間團體開始串連，推動「能源韌性穩定供電平台」，號召社會各界響應。

中央選舉委員會議日前審議立法院函送台灣電力股份有限公司第三核能發電廠重啟公投，確定成案，8月23日投、開票。民眾黨今天舉行黨政聯繫會，會中討論有關核三重啟公投，民眾黨會後透過新聞稿轉述黃國昌談話。

黃國昌表示，他已責成中央黨部規劃公投的溝通、說明、宣傳相關作業，必須要全黨動起來，黨中央跟地方黨部共同努力擴大社會連結，與企業界、產業界、科技業，以及反空污等民間團體開始串連，推動「能源韌性穩定供電平台」，號召社會各界都能響應，台灣民眾黨會持續關注能源議題及供電穩定性。

黃國昌提到，近期許多民調皆顯示，過半民眾對非核家園或重啟核電等的看法已經逆轉，但很遺憾執政黨拒聽民意、緊抱意識形態，以「火力發電全開」來回應民眾乾淨呼吸的權利。

民眾黨指出，當眾多企業界都逐漸形成共識，為了串連各領域心聲，接下來將會陸續舉辦一系列大小型活動，不僅要宣傳823核三延役公投，也要全台串連，把民間的聲音傳達給執政黨。

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民眾黨也抨擊，民進黨中央黨部今天舉行記者會造謠在野黨毀憲亂政，完全忽視中央有如土匪一般刪減地方補助款，動歪腦筋報復在野、懲罰人民；總統賴清德執政1週年，端不出政策成績卻整天散播謠言，將執政無能甩鍋給在野黨，難怪多家民調指出賴總統不滿意度飆升，因為這種騙術，只能欺騙少數人，民眾已經忍無可忍。

民眾黨強調，賴總統就職後，台灣開啟整整1年的政治惡鬥，民進黨放任立委在國會杯葛鬧場當薪水小偷，綠色造謠產業一條龍，還發動網軍側翼抹黑抹紅在野黨，出征監督執政黨的聲音，絲毫不顧百姓生活；與其用力造謠，不如用心傾聽並反省，務實處理台灣面臨的處境與困難。（編輯：張若瑤）1140528