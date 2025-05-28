中正路是否改名 朱立倫批搞意識形態不顧民生

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨主席朱立倫今天說，內政部長劉世芳點名台北市、桃園市、台中市，沒有積極將中正路改名，這是滑天下之大稽，不是吃飽了太閒而已，真的是搞意識形態搞到不顧民生；現在正事是台灣缺電問題，但民進黨正事不做，只拚政治、只搞意識形態。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，中正路是非常普遍的路名，最多的中正路在台南市，有38條，請問總統賴清德以前當台南市長時改不改，請問劉世芳過去擔任高雄市副市長時改不改，那是徹底擾民，造成社會成本損失。

朱立倫也說，更改路名，根據地方自治條例或自治辦法，以桃園、新北為例，要2/3沿路所有住戶同意，台北市要3/4住戶同意，光提案就會被沿路住戶吐口水，造成大家困擾，不只改門牌，還要改所有證件、公文書等相關作業，造成全民多大的困擾，只為了意識形態。

朱立倫強調，劉世芳應先點名高雄市長陳其邁，看看高雄最大的那條中正一路到中正四路，要不要改改看，陳其邁應該連回應都懶得回應。要不要也請要參選高雄、台南市長的參選人，把改名當成政見試試看，這些都是窮極無聊的事，只有民進黨政府幹得出來。

朱立倫表示，真正的正事是台灣缺電問題，國民黨已經幫大家開了一扇門，讓核電可以延役，但這幾天卻在拚命火力全開，造成空汙，讓民眾用肺發電；不管是企業界、歐美各國也好，都勸告民進黨，但還是一句老話，民進黨意識形態超越一切，正事不做只拚政治、只搞意識形態。

至於行政院統刪對地方的一般性補助款25%，朱立倫今則說，行政院苛扣地方政府的一般補助款，違法亂紀，已明顯違反貪污治罪條例，不只有地方政府可以提告，各縣市議會也可以告。

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此外，針對北院裁定，前民眾黨主席柯文哲自6月2日起延長羈押2個月，朱立倫再度表達強烈抗議。朱立倫說，對於一位重要的政黨領袖，去年才跟賴總統競選總統的候選人，在沒有完整具體的證據下，不斷押人取供、入人於罪，這也是為什麼民眾對司法信任徹底崩潰。

朱立倫呼籲，請執政者將黑手移開，再次請這些有良心的法官、檢察官不要再做鷹犬，不要被政治操控。對於柯文哲及所有受到不公不義被羈押的人，希望社會能夠共同聲援，因為今日柯文哲，明日就是任何一個人。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140528