接見美國會議員 林佳龍感謝跨黨派堅定支持台灣

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（中央社記者吳書緯台北30日電）外交部長林佳龍近日接見美國參議員達克沃斯，以及設宴歡迎美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏斯特曼率領的跨黨派訪團。林佳龍感謝跨黨派議員對台灣的支持，並期盼「美台快速減免雙重課稅法案」能儘速在參議院通過，創造台美雙贏。

林佳龍昨天在臉書發文指出，28日在台北賓館接見達克沃斯（Tammy Duckworth）一行人，雙方會面時就台美經濟、科技合作深入交流，適逢端午節前夕，也特別以粽子「乾杯」方式提前歡度佳節，場面溫馨熱絡。

林佳龍表示，力促台美雙向投資相互繁榮，已是來訪美國國會議員們的共識，盼參議院能儘速審議「美台快速減免雙重課稅法案」，該案已在今年1月獲美國眾議院通過，希望達克沃斯關注本案並提供支持，以造福台美企業及跨境工作者，獲得減免雙重課稅的待遇，創造雙贏。

林佳龍隨後在臉書發文指出，27日在台北賓館設宴款待眾議院天然資源委員會主席魏斯特曼（Bruce Westerman），委員會成員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈吉曼（Harriet Hageman）、馬勞伊（Celeste Maloy）及貝吉克（Nick Begich）等4位聯邦眾議員，雙方就深化台美科技、經濟與安全領域議題進行交流。

林佳龍提到，總統賴清德強調，面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美採購以平衡貿易並強化能源自主。台美在高科技與製造領域具互補性，台灣期待進一步強化產業合作，共同打造「非紅供應鏈」，協助美國實現再工業化及成為全球人工智慧（AI）中心願景。

對於台美經濟合作，林佳龍指出，強化台美雙邊投資是共同願景，台灣中油已於3月與美方簽署合作意向書，採購阿拉斯加天然氣並考慮投資當地天然氣管線；5月時，他也與台灣電子業代表赴美國德州考察AI產業與人才培育，期待透過「台美聯合艦隊」進一步強化雙邊經濟韌性。

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針對稅務議題，林佳龍特別感謝眾議員們對「美台快速減免雙重課稅法案」的關注與支持，盼能儘速進入參議院審議程序並獲得通過，以促進雙邊貿易與投資加速成長。

在安全領域方面，林佳龍向魏斯特曼強調，台灣正面對中國在台海的灰色地帶侵略活動，政府將持續增加國防投資、推動軍事改革並提升全社會防衛韌性，期盼與美國深化安全領域交流，共同守護印太地區的和平穩定。（編輯：林克倫）1140530

外交部長林佳龍。（中央社檔案照片）