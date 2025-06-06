川習通話 朱立倫：相信對關稅貿易戰有和緩作用

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）國民黨主席朱立倫今天說，美國總統川普及中國國家主席習近平昨天通話，為全世界矚目，相信此次通話對關稅貿易戰有一些和緩作用。

朱立倫今天上午到新竹縣竹北市竹仁市場，陪同黨籍立委林思銘掃街拜票，懇請民眾在罷免投票時能投下「不同意」票。

媒體詢問對於昨天川習通話的看法，朱立倫於掃街前接受媒體聯訪表示，川習通話為全世界矚目，相信此次通話對關稅貿易戰會有一些和緩作用。

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川習通話中提到台灣，朱立倫說，中華民國是主權獨立國家，堅持民主自由，但不希望成為區域安全的破壞者，「台獨」會傷害區域安全，讓台灣陷入危機，呼籲民進黨主席、總統賴清德不要再搞意識形態、搞台獨，不僅傷害台灣人民情感，也造成兩岸衝突。

至於今天陪同林思銘掃街，朱立倫說，林思銘在立法院的表現受到肯定，為新竹縣爭取建設及經費，這次民進黨的大罷免毫無道理，會造成民眾反彈，民進黨既然要「翻桌」，那國民黨就當作是在重選，用陸戰方式勤跑基層。（編輯：林恕暉）1140606