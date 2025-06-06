立法院調查報告：國發基金有不當投資決策缺失

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（中央社記者郭建伸台北6日電）立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認定國發基金有不當投資決策缺失，退場機制形同具文，國發基金未來不應先射箭再畫靶，應注意公務員旋轉門條款，並改善退場機制。朝野今天同意將調查報告交付協商。

立法院於去年底成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，啟動調閱、調查國發基金投資的事業單位資料；國發基金調查委員會日前已擬具報告，並將報告提報至院會。

由於中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，國民黨團3日於立法院程序委員會提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，外界原預料朝野今天將就此案進行表決案。

不過，立法院會今天進行討論事項前，各黨團先進行協商，最後達成共識，今天院會僅處理人工智慧基本法草案復議案、國發基金不當投資調查報告及軍人待遇條例、國軍退除役官兵輔導條例修正草案。

其中，國發基金調查委員會於報告中提到，國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形，且退場機制形同具文。

調查報告也提出7項建議，第1，國發基金未來不應「先射箭再畫靶」，執意投資特定公司，而國發基金投資評估審議會中，對於外審委員意見，應有適當回應機制，國發基金投資評估審議委員投票時應敘明理由；第2，重大議案宜由委員本人親自出席，確實有代理出席必要時，亦應明確化規定機關內部代理順序。

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第3，行政院專案核准投資應全盤徹底檢討，避免其審查密度與一般案件差異過大；第4，國發基金應強化管理規範密度，相關規範應以法律明文訂定；第5，應注意公務員服務法旋轉門條款，避免利益衝突，宜擬定相關規範，減少利益衝突發生；第6，國發基金所派任董事，應善盡應負擔的善良管理人注意義務與董事忠實義務，如發現所投資企業有違反公司治理甚至違法行為，應即時回報國發基金，並於適當時機公開揭露；第7，國發基金退場機制允宜改進避免僵化。

由於各黨團已同意將國發基金調查報告送交朝野協商，院會處理時，立法院長韓國瑜裁示，依照黨團共識，國發基金調查報告書及處理意見等，一併交付黨團協商，並由民眾黨團召集協商。（編輯：蘇志宗）1140606