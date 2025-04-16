劉鏡清提9項國發基金精進措施 擬設投資後管理部門

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（中央社記者郭建伸台北16日電）立法院國發基金調查委員會今天開會，國發會主委劉鏡清在會中提出9項直接投資事業的管理措施，包含慎選投資標的、建立風險預警指標等，且將爭取設立投資後管理專責部門，精進退場機制、適時停損。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天下午開會，邀請劉鏡清報告國發基金直接投資組合中重要新興事業績效管理並備質詢。

劉鏡清在報告時表示，國發基金轉投資事業共37家，截至去年底累積投資新台幣309.42億元，已回收207.5億元，持股市值523.54億元、投資獲利495.64億元。

劉鏡清指出，國發基金去年6月推動9項精進投資管理措施，分別是慎選投資標的、強化審議品質、優化投資協議書、修正投資事業管理分類、增建風險預警指標、定期檢討轉投資事業營運情形、透過董事會與股東會強化投後管理、爭取設立投資後管理專責部門、精進退場機制且適時停損。

劉鏡清表示，對於較有問題的公司，官派董事將改以律師、會計師背景，盼能維護權益；國發基金過去是由業務部門兼職做投後管理，目前已重新檢討人力結構，將爭取設立投後管理部門，並修正退場機制作業要點、增加退場彈性。

此外，今天會議一開始，民進黨立委鍾佳濱指出，根據立法院職權行使法第52條，調查、調閱報告書及處理意見為提出前，調查人員、工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密義務，不得揭露，但若國發會主委備詢時引述密件內容，在場人員就有保密義務，這樣是否要改為秘密會議。

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民眾黨團總召黃國昌詢問，是否鍾佳濱要提議開秘密會議。鍾佳濱表示，秘密會議有開會法律要件，他是詢問會議主席與在場立委意見。黃國昌表示，相信行政官員應清楚自己的保密義務與分寸，他認為這個會議主題無必要開秘密會議，並再次詢問鍾佳濱是否要提議改開秘密會議。

經過20分鐘後，鍾佳濱仍在進行會議詢問，並要求議事人員把不得揭露的相關法條印出來給在場人員，並指沒有要影響會議進行；但國民黨立委吳宗憲、陳玉珍反嗆，就是在影響會議進行。不過雙方並未爆發口角，之後鍾佳濱便結束會議詢問，換劉鏡清上台報告。（編輯：林克倫）1140416