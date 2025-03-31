立院國發基金調查委員會 國發會說明投資機制5大改革

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（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天開會，國發會主委劉鏡清在會中以「投資前、審議中、合約簽訂、投資後、退場時」等5大階段，說明投資機制的5大改革措施，要強化投資審查機制及加強投資後管理措施。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天開會，邀請國家發展委員會主任委員暨行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清率所屬單位，就「國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生有限公司之決策及監督管理作為」提出報告。

會議一開始，民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、蔡易餘、王義川分別提出會議詢問，並將「違法會議、會議無效」的牌子放在桌上。

吳思瑤指出，立委可以有調查權，但只是輔助性權力，主要是作為審查法案或預算的參考，並非為了查弊，「我們拒絕做違憲立委」，更不會為違法、違憲的調查背書。

吳思瑤等人語畢後準備離席，會議主席、台灣民眾黨立委黃國昌請劉鏡清報告，王義川向劉鏡清表達「你報告就違法，你不用報告」等語。

民進黨立委全數離場後，劉鏡清說「我想要抱歉一下，因為我們黨團認為這是一個違法的會議」；此話一出，引來國民黨立委吳宗憲等人抗議，也提出臨時提案要求劉鏡清道歉。

吳宗憲說，國家的官員不該黨國不分，內閣官員口中說出「我們黨團認為這是一個違法的會議」這句話，在國會中極為不妥；不過，包含他在內，每個人都可能會口誤，因此希望劉鏡清說明，如果有需要道歉的話，也麻煩說一句道歉的話。

劉鏡清指出，他來這裡不求什麼，也犧牲很多，包括身體病痛等，他只想為國家做一點事情，不想捲入任何政黨的鬥爭。

劉鏡清表示，民進黨團認為這是違法會議，「我闡述他認為這是違法會議，我不認為我有什麼錯」，但如果認為他應該捲入政治風暴，他願意承擔這個後果，因為自己在執政黨團隊，「我願意為這件事情負責，我很抱歉」。

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黃國昌處理此臨時提案時，國民黨立委楊瓊瓔、吳宗憲等人表明撤案，吳宗憲也說，他不是要做任何的政治攻擊與追殺，只希望釐清事情，最終此臨時提案撤案。

劉鏡清報告時提及，基於這2個案件產生的問題，國發基金做了5步驟的大調整，包括「投資前」要求公司提出轉型計畫、轉型能力評估，「審議中」則是強化審議機制、增加外部諮詢委員參與政策評估，「合約簽訂」時則是優化投資合約保障投資權益、約定買回機制等，在「投資後」要建置預警系統、定期舉行投資後管理會議，「退場時」則修正相關機制，提升退場機制效率及彈性等。（編輯：林克倫）1140331