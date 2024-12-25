劉鏡清提國發基金5大改革 調整合約與私募策略

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國發基金先前投資如興踩雷，導致國發基金績效受到質疑，外界也關注退場機制。國發會主委劉鏡清今天提出國發基金5大改革，包括針對投資前的合約、私募策略做調整，未來可能從投資角度著眼，再以財務角度評價公司。

國發會今天舉行年終記者會，媒體詢問國發基金先前針對聯合再生已經啟動退場機制，也關切評估撤出如興等進度。

劉鏡清指出，國發基金投資個案有3階段過程，都會透過外部委員來做決定。以聯合再生退場機制來說，找券商評估賣出合理價，但因為是私募方式，不在公開市場銷售，加上特定人交易量大，價格不太會高於市價，近期可能再找2家券商提供合理價位，從中找出交集，看能否有第二次處理。

劉鏡清指出，國發基金規劃5大改革。第一，可能改變投資前的合約，以私募為例，希望盡量變成一般股，如此一來，國發基金達到目的後，可以比較快進行財務處理，不一定都用私募方式處理。

第二，可能改變私募策略。例如，股權不會全數一起賣，改為透過分割方式賣出。因為如果全部都必須一起賣，因規模大，可能影響特定人意願。他也強調，相關改變跟過去國發基金決策一樣，仍要經過外部委員審查後才能進行。

第三，國發基金可能從過去一次付清，改為以階段性里程碑來做付款。第四，投資評估審議階段，以前是過半同意即可，現在提高門檻到2/3同意才行。

此外，劉鏡清指出，很多公司處在虧損狀態，但股價很高，因為外界認為公司有未來發展性。

劉鏡清表示，外界過去可能看公司財報覺得危險，但如果以投資角度而言，公司可能還在往上走。例如，有家公司股價已經賺58.5%，營收逐年上升、虧損也逐漸減少，後年更要上市，以投資來看，其實相當值得。

有鑑於上述情況，劉鏡清指出，國發基金可能也會改變方向，主要從投資角度來看公司評價，其次再以財務角度。最近也找3家專門從事創投的公司，參考其管理模式，並做調整，未來國發基金管理應該會更好。（編輯：楊凱翔）1131225