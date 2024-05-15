台股漲161.36點
2024/5/15 13:48
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走高，收盤漲161.36點，為21147.21點，漲幅0.77%，成交金額新台幣4892.53億元。
加權指數開盤為20984.70點，盤中最高21308.32點，最低20984.70點；不含金融股指數18455.65點，漲122.92點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.01%、食品股漲0.83%、塑化股漲0.31%、紡織股跌0.42%、機電股漲0.82%、造紙股漲0.21%、營建股漲0.52%、金融股漲1.60%。
委買張數2467萬5037張，委賣張數1443萬8265張，成交張數995萬999張。
收盤時上漲530家，下跌415家，持平90家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、燿華、陽明、鴻海、元大台灣價值高息。
漲幅前5名個股為億而得-創、蔚華科、佳能、志聖、昆盈。
跌幅前5名個股為如興、英業達、龍德造船、正峰、天瀚。1130515
- 台股漲161.36點2024/05/15 13:48
- 2024/05/14 17:09
- 2023/11/23 21:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
如興擬減資83.6% 實收資本額降至14.46億