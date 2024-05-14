如興擬減資83.6% 實收資本額降至14.46億

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（中央社記者賴言曦台北14日電）牛仔褲代工廠如興今天召開重大訊息記者會，副總經理徐仲榮表示，經董事會決議，如興擬辦理減資約83.6%，預計減資後實收資本額降至新台幣14.46億元，以彌補截至2023年12月31日為止的累積虧損，並將提請今年度股東常會討論。

如興去年稅後淨損5.48億元，每股稅後淨損0.66元；今年前4月營收39.62億元，年減10.58%。

針對這次董事會決議辦理減資，徐仲榮說明，主要是為了提高每股淨值，彌補虧損，以利與金融機構往來，同時符合法令對恢復正常交易及取得信用交易資格的要求條件，並為未來公司營運獲利分配股利做規劃。

徐仲榮表示，依目前實收資本額約88.21億元計算，減資83.6%後，實收資本額降至14.46億元；後續確切作業時程將在今年度股東常會通過減資彌補虧損案、送請主管機關核准後，由董事會另行訂定時程表。

徐仲榮指出，如興在股東支持及營運表現正常情況下已回歸正軌，未來經營團隊將更努力投入，期望以公司獲利表現回報股東。（編輯：潘羿菁）1130514