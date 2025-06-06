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台中2綠委罷免連署 中市選委會：時間截止未送件

2025/6/6 18:16（6/6 18:30 更新）
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罷免民主進步黨籍台中市立法委員蔡其昌（前左）、何欣純（前右）的2階連署6日截止送件。（中央社檔案照片）
罷免民主進步黨籍台中市立法委員蔡其昌（前左）、何欣純（前右）的2階連署6日截止送件。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中6日電）罷免民主進步黨籍台中市立法委員蔡其昌、何欣純的2階連署今天截止送件。台中市選委會表示，2名領銜人至今天截止時間前並未送件，相關結果已陳報主管機關中央選舉委員會。

台中市選舉委員會今天透過文字稿表示，台中市第11屆第1選區立法委員蔡其昌、第7選區立法委員何欣純罷免案，連署期間為民國114年4月7日至6月6日，領銜人至今天截止時間前並未送件。

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中市選委會表示，今天下午5時30分由委員洪嘉鴻宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組在場監察見證，全程也予以錄影存證。相關結果已陳報主管機關中央選舉委員會，後續認定結果由中選會宣布。

罷免蔡其昌、何欣純的團體昨天發布聲明表示，連署啟動後，多名志工陸續遭司法單位約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾卻步，不敢再挺身而出，志工人力短缺，行動嚴重受阻。因此決定不再推進送件程序，呼籲檢調辦案同一標準。（編輯：龍柏安）1140606

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