中檢辦罷免案涉幽靈連署 藍台中黨工又1人交保
2025/6/6 16:02（6/6 16:56 更新）
（中央社記者蘇木春台中6日電）中檢偵辦台中立委罷免提議涉幽靈連署，在罷綠部分昨天再通知國民黨台中市黨部廖姓黨工等7人到案，訊問後廖姓黨工以3萬元交保，其餘人請回，全案至今累計2人收押、32人交保。
台中地檢署今天表示，檢方昨天再傳喚先前交保的6人（包括提議罷免民進黨立委何欣純的劉姓領銜人）及國民黨台中市黨部廖姓黨工共7人到案釐清案情，訊後認定廖姓黨工協助抄寫黨員名冊，涉偽造文書等罪，以新台幣3萬元交保，其餘人請回。
民進黨立委蔡其昌、何欣純，及國民黨立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免提議遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署首波行動於今年5月2日展開，指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索罷綠的國民黨台中市黨部與涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。
檢方複訊後認定，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；另有國民黨6名幹部以10萬元至20萬元不等金額交保，其餘人請回。
罷藍部分，檢方約談3名嫌疑人、3名證人到案說明，訊後諭知請回。
透過 Google News追蹤中央社
檢方5月26日進行第二波行動，帶回國民黨25名黨工偵辦，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書。
中檢昨天進行第三波行動，再約談1名藍營黨工（以3萬元交保），並通知先前交保的6人（皆請回）到案釐清案情。全案罷綠部分累計2人收押、32人交保，檢方仍持續擴大偵辦釐清。（編輯：戴光育、黃名璽）1140606
延伸閱讀罷免不實連署案 檢方聲押國民黨嘉縣黨部書記長綠委罷免增4案不送件 累計6案未送、9件未截止賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件 傅崐萁文宣遭截取影像竄改成支持罷免 藍營將提告
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。