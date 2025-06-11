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首頁 / 政治

155榴彈砲屏東實彈射擊 場面震撼壯觀

2025/6/11 10:58
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）第四作戰區今天在屏東楓港北陣地進行年度重砲射擊訓練，28門155榴彈牽引砲對海實彈射擊，場面震撼壯觀。

依第四作戰區資料，「重砲保養射擊」任務今明2天在屏東楓港北陣地進行，由陸軍43砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器2天共44門155榴彈牽引砲、132發，展現國軍捍衛家園，守護國土的能力與決心。

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屏東今天艷陽高照，官兵在烈日下驗證部隊戰力。操演首日由28門155榴彈牽引砲進駐，排開在楓港訓場岸際，官兵填裝彈藥，在旗手紅旗揮下，依序單發演練、3門齊放，海上目標區揚起水柱，現場砲聲巨響，場面震撼壯觀；另外，明天也在同地點進行16門155榴彈牽引砲射擊。

第四作戰區指出，為驗證訓練成效與火砲妥善，此次操演分別進行「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等3項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，以強化官兵射擊經驗與專業職能，厚植作戰區整體防衛戰力。（編輯：李淑華）1140611

#屏東
#花防部
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