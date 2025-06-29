盧秀燕：盼透過反罷免成功 提醒執政黨重視民生

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（中央社記者蘇木春台中29日電）國民黨台中6席立委面臨大罷免。台中市長盧秀燕今天表示，希望大家站出來反罷免，也盼透過反罷免成功，提醒總統賴清德及執政黨應要好好專心國政、重視民生議題。

國民黨台中第4選區立委廖偉翔、第5選區立委黃健豪、第6選區立委羅廷瑋罷免案，預計7月26日投開票；第2選區立委顏寬恒、第3選區立委楊瓊瓔、第8選區立委江啟臣3人，罷免團隊也陸續在27、29日完成補提送件，形同6席皆面臨罷免。

盧秀燕今天出席大台中醫師公會活動接受媒體聯訪時表示，距離罷免的投票時間只剩1個月，她的反罷免活動行程排得蠻多，因為不只是台中市，全國優質立委都應讓他們繼續留在立法院。

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盧秀燕說，她覺得這是嚴重破壞民主憲政，因為4年選一次舉，若有個別委員做得不好，民眾可以罷免，但這次罷免是無差別的，可看得出來這是報復性行動。

盧秀燕表示，她希望大家7月26日站出來反罷免，不只希望把好的立委留在國會為人民做事、為人民發聲，也盼透過反罷免成功，提醒賴總統與執政黨，應要好好專心國政、重視民生議題。（編輯：陳仁華）1140629