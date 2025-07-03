鄭正鈐提告造謠發文宣 林志潔：是家長檢舉

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）國民黨立委鄭正鈐說，新竹雙罷發言人林志潔涉指他在童軍大露營場合發放反罷免文宣是造謠，今天至新竹地檢署提告涉加重誹謗罪等；林志潔說，是家長檢舉提供，已盡查證義務。

鄭正鈐今天偕同新竹市議會國民黨黨團總召陳慶齡、與其市議員黃美慧、吳旭豐、陳啟源、黃文政等人召開記者，針對林志潔於臉書上散布不實內容，將至新竹地檢署提告涉違反加重誹謗罪、違反選罷法等。

鄭正鈐在記者會中播放當天活動完整的致詞影片，鄭正鈐會中表示，從影片中可見，他的談話僅是針對新竹缺乏合法露營場地表達關切，未提及任何罷免議題。

鄭正鈐律師王耀星接受中央社記者訪問說，林志潔涉將變造的內容發布在臉書上，還再去傳播散布，這是躲在虛偽證據後，更踩在法律紅線上，將提告加重誹謗罪等。

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林志潔透過文字表示，她在臉書所言皆為家長檢舉反映，照片也是家長所提供，均已盡查證義務。

她說，對於鄭正鈐每隔1天就濫訴1次，意圖打擊罷團，是無法澄清疑慮，也徒增負面觀感。（編輯：林恕暉）1140703