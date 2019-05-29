行動通訊分析機構：台灣4G下載速度亞太區第4

（中央社記者江明晏台北29日電）根據今年5月全球行動通訊網路測試分析機構Opensignal的報告：全球行動網路體驗數據指出，台灣4G網路表現優異，4G下載速度排名全球第18名、亞太區第4名，僅次於南韓、新加坡和日本。

Opensignal今天發布新聞稿指出，這次全球報告分析來自全球87個國家的4G行動網路下載速度、影片體驗、可用率和延遲等表現。根據報告分析發現，南韓是唯一在下載速度指標中超過50Mbps的國家，速度為52.4Mbps，大多數國家的表現都在10至20Mbps之間。

台灣市場方面，Opensignal表示，台灣4G網路表現優異，在4G下載速度以26.6Mbps排名全球第18名、亞太區第4名，僅次於南韓、新加坡和日本，新加坡4G下載速度為39.3Mbps，日本為33Mbps。

而在4G可用率上，台灣排名在全球第7名，並於亞太地區獲得第4名，僅次於南韓、日本和香港。

Opensignal表示，4G可用率的定義是測量使用者能連線至某特定網路可用的時間比例，它反映的是用戶能夠連線4G網路的頻繁度，並非地理或人口面積的覆蓋程度。

而大部分最佳影片體驗的區域來自歐洲國家，但尚未有任何國家取得「優秀」的影片體驗評級。另一方面，美國和印度在4G的可用率表現強勁；且目前尚未有任何國家可以打破30毫秒延遲體驗的里程碑。（編輯：蘇志宗）1080529