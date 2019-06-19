福衛七號將自美國升空 中學生地面排字祝福

（中央社記者江俊亮雲林縣19日電）福爾摩沙衛星七號預計於美國時間24日發射，彰化高商、雲林正心中學兩校學生今天上午同步在學校操場以大型排字祝福，好讓福衛五號飛越台灣上空時取像。

國研院太空中心表示，福爾摩沙衛星七號已運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，原本預計美國時間22日發射，但因應整合測試作業，發射時間延後至美國時間24日11時30分，國家太空中心將同步直播。

為了祝福這項台美歷年最大的衛星合作案，科技部、國家實驗研究院與國研院太空中心等單位推出大型空拍活動，第一波於5月22日由台北景美女中1400名學生在學校操場排出代表福衛七號的英文縮寫FS7，趁福衛五號飛越台灣上空時拍攝影像，可惜當天有雲，福衛五號未能順利取像。

這項大型地面排字空拍計畫，今天上午進行第二波，由1350名彰化高商學生、900名雲林正心中學學生同步在學校操場排出福衛七號的英文縮寫FS7，好讓福衛五號在上午11時飛越台灣上空時取像。

國研院太空中心表示，福衛五號飛行高度720公里，因此必須在晴朗無雲的天氣才能順利取像，取像結果要等到今晚8時才能知道。

正心中學指出，校方透過科技部Facebook粉絲團取得相關活動訊息，希望透過空拍計畫讓學生與太空衛星產生更多聯結，也期望福衛七號發射後提供的氣象資料，能有效提高台灣及全世界氣象預報及劇烈天氣預測的準確度，以減少人民生命財產損失。（編輯：唐聲揚）1080619