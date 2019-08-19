鴻海深耕工業大數據 結合專業機械雲發展經驗

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台灣機械工業同業公會與鴻海集團及其關係企業亞太電信、富鴻網共同舉辦工業大數據研討會。亞太電信今天指出，鴻海集團深耕工業大數據，透過研討會與相關業界分享實務經驗。

台灣機械工業同業公會、鴻海集團及其關係企業亞太電信、富鴻網共同舉辦的「工業大數據 製造機械雲：鴻海科技集團分享暨合作」研討會，16日已在台中舉行，23日將在台北登場。

鴻海旗下工業富聯首席執行長鄭弘孟在研討會中表示，透過數位轉型，可建構企業內日常營運的數位化創新，還可推動企業經營範圍轉型，幫助企業獲利，期待透過數位轉型和智慧製造帶來新動能，打造機械智能產業新時代。

在研討會中，鴻海集團分享在工業大數據及工業人工智慧的技術要素，包括數據採集全面化、數據分析函示化、數據運算平台化、營運技術工具化及前端設計配置化等。

其中鴻海集團多位代表也以自身實務經驗針對模具、刀具、衝壓、成型、電腦數值控制（CNC）等生產流程，分享工業大數據與專業機械雲的發展經驗。

工業富聯數據賦能事業處服務處長朱耀漢指出，目前模具產業面臨不少挑戰，包括模具設計繁瑣、生產資訊可視化程度欠佳、生產排程不易優化、工治具管理複雜、生產過於依賴員工經驗作業、設備故障維修成本高等，若能導入模具專業雲，有助於模具產業朝向資訊化、自動化、專業化的方向發展。

在刀具方面，精密刀具產業同樣面臨過於仰賴經驗的問題，鴻海集團透過軟硬整合模式，將大量的專業知識與演算法模型放進刀具雲解決方案中，讓刀具從設計端、製造端、應用端等環節的生命週期管理邁向智慧化。

展望衝壓雲的應用趨勢，鴻海指出，未來衝壓雲具備互聯透明、軟硬結合、智慧決策、生態閉環、柔性自動化、一站式服務等特性，透過布建工業感測器及資料閘道器，可即時採集衝壓機器的數據並加以分析，並將資料傳送與狀態上報、遠端配置與模型下發等。

在成型雲方面，以大數據驅動的成型專業雲，具備生產管理、設備管理、品質管理、製程穩定性預測、品質良率預測、異常警示等功能。

針對CNC數控機床專業雲的發展，專業雲服務整合CNC各項資源落實智慧製造，可改善CNC領域原本生產、管理、經營各自為政的狀態，從生產監控、機台管理、庫存管理、刀具管理及設備管理等環節實現無憂管理的目標。（編輯：李信寬）1080819