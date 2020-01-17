國網中心攜手HTC與彰基 打造精準醫療AI機器人

（中央社記者吳柏緯台北17日電）國研院國網中心與HTC健康醫療事業部、彰化基督教醫院合作，強化醫療照護對話機器人，讓精準醫療照護的功能更完整，可進行症狀判別、醫學與疾病檢驗超過800種。

HTC健康醫療事業部（DeepQ）與彰化基督教醫院在2019年初推出醫療照護對話機器人「蘭醫師」。為了強化「蘭醫師」的服務功能，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心的「台灣AI雲」加入，提供比原本快將近7倍的運算速度，加速DeepQ發展「深度強化學習」技術，協助「蘭醫師」升級個人化的精準醫療照護能力。

國研院指出，AI醫療照護的技術核心是由超級電腦訓練出來的深度強化學習AI，DeepQ與彰基醫院的醫療照護對話機器人「蘭醫師」，在症狀判別、醫學與疾病檢驗的能力總共超過800種，如何能在此高度複雜的問題中訓練AI，是一大挑戰。

國研院說，台灣AI雲提供的運算速度比DeepQ現有的計算能力快近7倍，透過AI不斷探索學習與經驗累積，使AI變得更聰明、更精準，原本需要一週時間的大型訓練，使用台灣AI雲以後，可大幅縮減為一天內完成，同時幫助演算法更精進。此外，「蘭醫師」非常重視使用者體驗，希望藉由AI，逐步升級並改善其功能。

國研院指出，透過AI醫療照護規劃的照護旅程，從AI導診、看診前問題紀錄，到協助個人精準掛號、追蹤個人化的檢測分析、用藥提醒，甚至幫助病患監控慢性病情，實現全天候個人的健康照護，提升醫療服務品質，並建立更良好的醫病關係。

彰基醫院資訊部主任許天成表示，彰基希望提供AI即服務的模式，讓AI可以針對不同的案例分析，協助醫師臨床診斷；甚至可由AI負責24小時監控病人狀況，當AI預測可能發生異常情形，就會即時警示醫師，讓醫師可將時間與心力集中在更需要處理的工作上，提升病人健康安全和醫療品質。

DeepQ專案處資深處長游山逸指出，為協助醫療服務的改善，DeepQ以「深度強化學習」AI技術為核心，並重視以病人為中心的體驗設計，除可協助醫生做出更準確的判斷，也提供患者更有效、更有溫度的醫療，提升醫病關係。

國研院國網中心主任史曉斌表示，只要有好的應用，台灣AI雲就能成為所有高度專業領域最好的助手。以醫療來說，AI影像辨識應用可協助醫生大幅縮短判讀醫療影像時間，而深度強化學習AI能在複雜情境裡，有效學會對話策略，提供個人化快速又精準的服務。（編輯：郭萍英）1090117