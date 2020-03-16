陳良基：科研也要超前部署 培育實驗室投入防疫

（中央社記者蘇思云台北16日電）科技部長陳良基今天在第11次全國科技會議先期報告記者會上表示，科技研究也像防疫一樣「超前部署」，今年各部會已投入新台幣30億元在防疫，科技部也培植40多個實驗室、100多個團隊進行疫苗研發、病毒快篩等研究。

依據科學技術基本法，政府每4年彙整各界意見，並經全國科學技術會議討論後，作為日後推動科技政策的依據。

為因應將於今年第3季舉辦的「第11次全國科學技術會議」，科技部於2019年辦理超過25場全國科技發展策略規劃會議，歸納人才培育、基礎科研、產業經濟、組織制度與未來挑戰5大面向。共計逾400人參與，產業人士達140人，包括台積電創辦人張忠謀、中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢都出席參與。

科技部長陳良基致詞時表示，此次會議有3特點，包括不受限於領域藩籬或部會職掌，第2是邀請跨界共識，不只官方的人，也邀請多位業界人士參與，第3是廣納45歲以下青壯世代專家學者的意見。

陳良基指出，科技研究除了基礎研究與應用研究外，也要「超前布署」，即時呼應社會需求。像是今年各部會已投入新台幣30億元在防疫，科技部也培植40多個實驗室、100多個團隊進行疫苗研發、病毒快篩等研究。台灣是全球第4個把武漢肺炎病毒株分離出來的國家，也是由科技部補助的台大團隊達成。

往年各界多關注研究議題，但因應少子化浪潮，與會者這次都提到「改善育才環境」的迫切性。由於接下來大學與研究生人數每年將少1萬人，業界擔憂科研人才不足，因此，盼政府能增進獎才制度彈性，不僅要提升國內人才能力，也盼吸引國際優秀人才，塑造友善留台環境。

此外，由於資源有限，台灣1年科技預算約新台幣1157億元，基礎研究與應用研究約3比7，台灣基礎研究占總研發經費比例約7.3%，低於美國、南韓、日本與以色列等國，相對偏低。故與會者建議，政府應聚焦優勢領域投注資源。

童子賢則透過事前錄製影片談及對科技會議的期許，他認為台灣在新興網路金融、電子商務平台等大多引賴進口，缺乏自給自足能力，但強調台灣具備良好科技創新環境，應鼓勵軟體數位內容等新興服務業的人才培育。

科技部規劃將以「創造人才價值 永續國家發展」目標為基礎，以「人才、價值、永續」為主題，提出第11次全國科學技術會議的討論議題架構。（編輯：黃國倫）1090316