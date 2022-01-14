LINE新版本強化隱私 可關閉訊息通知大頭貼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

LINE用戶可從LINE主頁右上角「設定」進入「提醒」，自行選擇開啟或關閉「顯示個人圖片」。（圖取自LINE台灣官方Blog網頁official-blog-tw.line.me）

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（中央社記者吳家豪台北14日電）通訊軟體LINE先前在11.18.0版本更新時，新增訊息通知自動顯示聊天室圖示功能，目前為iOS限定，且系統需更新至iOS 15以上，但有部分用戶認為影響隱私，在稍早釋出的LINE 12.0.0更新中，用戶可選擇關閉這項功能。

LINE在官方部落格發文表示，LINE iOS 12.0.0更新後，新增「顯示個人圖片」的設定，用戶可從LINE主頁右上角「設定」進入「提醒」，自行選擇開啟或關閉「顯示個人圖片」。

若開啟「顯示個人圖片」，會在LINE通知中出現個人或群組聊天室圖示；除了訊息通知外，建立相簿或記事本等通知也會顯示聊天室圖示。

如果連訊息內容也不想出現在通知中，可以進入LINE「設定」的「提醒」頁面，關閉「顯示訊息內容」。（編輯：康世人）1110114