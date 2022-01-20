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研究：台灣機構去年每週平均遭網攻2644次 年增38%

2022/1/20 16:46
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（中央社記者吳家豪台北20日電）網路安全解決方案廠商Check Point Software旗下威脅情報部門近期研究指出，全球機構於2021年每週平均遭網路攻擊925次，年增50%；台灣機構去年每週平均遭受2644次網路攻擊，年增38%。

Check Point Software發布新聞資料指出，攻擊規模大、波及範圍廣，且有巨大攻擊層面的第五代網路攻擊，是資安業者面臨的最大挑戰之一。為達成有效防護，各機構應採用能夠保護所有攻擊層面及攻擊手法的整合式解決方案。

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Check Point Software研究發現，2021年全球教育與研究機構成為攻擊重災區，各機構每週平均遭受1605次攻擊，年增75%；其次為政府和軍事機構，每週平均遭攻擊1136次，年增47%；通訊業每週平均遭攻擊1079次，年增51%。

從地區來看，2021年全球遭受攻擊次數最多的地區為非洲，各機構每週平均遭受1582次攻擊，年增13%；接下來依序為亞太地區每週平均遭攻擊1353次、拉丁美洲地區1118次、歐洲地區670次、北美地區503次，分別年增25%、38%、68%、61%。（編輯：張均懋）1110120

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CNN：台灣頻遭網攻 多數能抵禦但仍須備戰
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