高速綠光微型LED技術突破 傳高畫質電影不需一秒

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（中央社記者蘇思云台北15日電）台大、陽明交大與日本東京大學團隊研發超高速綠光微型LED，成功達到全球最快傳輸速度5Gbps，相當於不到1秒鐘就能傳輸一片DVD或一部高畫質電影，有望應用在智慧顯示、擴增實境領域，助攻元宇宙發展。

科技部積極推動資通訊及顯示技術研發，今天舉行研究成果記者會，台大光電所暨電機系終身特聘教授林恭如、陽明交通大學光電系講座教授郭浩中與日本東京大學特約研究員程志賢攜手發表最新研究成果。

林恭如表示，團隊透過材料與結構設計，研發出超快綠色微型發光二極體陣列元件（Green Micro-LED），傳輸速度達到自由空間中每秒超過50億位元（5Gbps），相當於不到1秒鐘就能傳輸一片DVD或一部高畫質電影，是目前全球最快的可見光傳輸速度紀錄。

林恭如表示，超高速綠光微型LED陣列的研究成果，是繼高速藍光與紅光微型發光二極體元件的開發後，完成讓智慧顯示裝置也能進行自由空間光通訊研究發展的最後一哩路。

團隊表示，這項成果也被美國光學學會電子期刊「光學聚焦（Spotlight on Optics）」選為2021年度代表性論文，成為去年1萬多篇出版論文中最具代表性的100篇論文之一，元件發表後受到鴻海的重視。

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郭浩中指出，未來元宇宙的世界中，穿戴式裝置是其中重要一環，不只顯示亮度要夠，也要可以大量傳輸資料，因此把光當作傳輸資料方式，就算在人群密集時，光通訊也不會發生塞車狀況。

林恭如表示，相關微型LED技術突破，未來不只應用在智慧顯示、擴增實境，助攻元宇宙發展而已，元件本身也可以作為普遍性光源使用，如果有高速數據傳輸需求，像是智慧醫療、智慧零售等其他領域也有機會應用。（編輯：張均懋）1110215