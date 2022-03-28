成大與漢翔再次合作 挑戰太空任務關鍵技術

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（中央社記者楊思瑞、賴言曦台南28日電）國立成功大學與漢翔航空公司今天簽訂合作協議書，再次合作AMS-02探測器主散熱板升級計畫，挑戰太空任務關鍵技術，預計明年底完成工程體與飛行體的製作，2024年發射升空。

成功大學發布新聞稿指出，成大校長蘇慧貞與漢翔航空公司總經理馬萬鈞下午於成大簽訂合作協議書，雙方再次合作AMS-02探測器主散熱板升級計畫，團隊首次挑戰從設計、模擬、製作到測試，完全負責整個新散熱板的研發與製作，同時要求在台灣找到或開發需要的關鍵元件。

成大指出，此次計畫可望使台灣從代工跨入自主研發，等於帶領台灣打進「太空競賽世界盃」，預計2023年底完成工程體與飛行體的製作，並在2024年發射升空。

成大指出，2019年成大與漢翔攜手合作完成美國國家航空暨太空總署（NASA）太空維修任務AMS-02 UTTPS計畫中的散熱板研發與製作，讓AMS-02探測器中的精密軌跡探測器可以持續運行到國際太空站退役（2030年）為止。

計劃主持人成大物理系副教授楊毅指出，這對於台灣進入太空產業將是重大一步，太空元件的困難在於必須能適應極端太空環境，例如非常大的高低溫差，高輻射環境以及真空環境對散熱系統也是挑戰，此計畫中使用的鋁氨熱管就是最關鍵技術。

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楊毅表示，上一次的「AMS-02 UTTPS計畫」成功交件，已經證明台灣具備太空產業所需的研發量能及製造技術，所以這次計劃要讓台灣脫離代工地位，進階到加入太空產業自主設計生產行列。

漢翔航空公司指出，這項新合作比以往更具挑戰，漢翔與成大除了要攜手設計、模擬、製作及測試外，還得在台灣開發、尋找能適應太空極端環境的關鍵零組件，讓台灣從代工跨入自主研發。（編輯：黃世雅）1110328