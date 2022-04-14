蘋果逾200家供應商投入清潔能源 去年用量翻倍

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（中央社記者吳家豪台北14日電）蘋果公司今天宣布超過200家供應商承諾轉為僅使用清潔能源，去年供應商的清潔能源使用量增加一倍多；目前總計承諾使用的近1600萬瓩清潔能源中，已有超過1000萬瓩投入使用。

蘋果在官網發文說明，2021年推動的可再生能源計畫避免1390萬公噸碳排放量。在未來一年期間，目前推動計畫將達成的溫室氣體減排量，相當於減少300萬輛汽車在道路上行駛。

蘋果持續與全球供應鏈合作，加速並支持轉用清潔能源。截至今天，蘋果的213個主要製造合作夥伴已承諾在25個國家，使用可再生電力推動所有蘋果生產工作。

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蘋果也在世界各地直接投資可再生能源計畫，包括中國和日本近500兆瓦的太陽能和其他可再生能源項目，作為上游減排計畫的一部分。為支持企業轉用清潔能源，蘋果分享資料，並針對不同市場特質提供因地制宜的培訓教材。

蘋果環境、政策和社會倡議副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示，清潔能源對業務有利，對地球有益。分享蘋果轉用可再生能源過程中所學，有助於為更加綠色的未來鋪路。（編輯：楊凱翔）1110414