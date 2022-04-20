蘋果使用再生材料占比近2成 去年首見「再生金」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）蘋果公司公布關於產品中增加使用再生成分的新資訊，首次引進經認證的再生金，並增加1倍以上的再生鎢、稀土元素和鈷使用量。2021年蘋果產品中的所有材料近20%經回收再生，是有史以來最高的再生成分使用量。

蘋果在官網發文說明，2021年蘋果所有產品中的鋁金屬有59%來自再生來源，許多產品的外殼採用100%再生鋁金屬。

蘋果2025年包裝零塑膠的目標也獲得重大進展，2021年塑膠僅占包裝的4%。自2015年以來，蘋果包裝中的塑膠已減少75%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年蘋果產品包含45%經認證的再生稀土元素、30%經認證的再生錫金屬、13%經認證的再生鈷。經認證的再生金首次用於蘋果產品中，應用於主邏輯板的鍍層，以及iPhone 13和iPhone 13 Pro前置相機和後置相機的電線。

蘋果環境、政策和社會倡議副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示，隨著世界各地的人們一同慶祝世界地球日，蘋果因應氣候危機的工作取得真正的進展，並期許有朝一日在不取用地球資源的情況下生產蘋果的產品。（編輯：潘羿菁）1110420