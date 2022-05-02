氣候狀況不佳 科研火箭發射延期至4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）科技部科研火箭原定3日清晨6時在屏東旭海首度發射，由於氣候狀況不佳，科技部晚間表示，發射延後至4日。

科技部晚間發布訊息指出，因為氣候狀況不佳，原定3日的發射，延後至目前天氣及風速都比較理想的4日。

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科技部補助陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）「具飛行軌跡控制功能之雙節混合式火箭系統與微型量子通訊模組研發」計畫，今天也公開讓媒體參訪位於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場域。

只是天公不做美，旭海當地風強雨驟，今天上午也測得每秒12公尺的風速，ARRC副主任魏世昕接受媒體訪問指出，火箭發射在風速每秒6公尺以下較為適合，若風速過大將影響飛行軌跡。（編輯：謝雅竹）1110502

科技部科研火箭原定3日清晨6時在屏東旭海首度發射，由於氣候狀況不佳，將延至4日發射。中央社記者李卉婷攝 111年5月2日

科技部補助陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），原定3日清晨在屏東旭海發射混合式火箭，因東北季風帶來風勢影響，試射計畫順延。圖為2日屏東旭海火箭發射場情形。中央社記者趙世勳攝 111年5月2日

科技部補助陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），規劃3日清晨在屏東旭海發射混合式火箭，不過2日下午當地氣候不佳，出現間歇性雨勢與強風，科技部晚間發布訊息指出，發射延後至4日。圖為2日屏東旭海火箭發射場。中央社記者趙世勳攝 111年5月2日