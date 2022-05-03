旭海科研火箭健康檢測 科技部：穩健安全最大考量

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科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂3日在屏東旭海進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，因當地下雨且風速高取消。ARRC副主任魏世昕（橘衣）表示，依據中央氣象局資料，4日的風速稍弱，將再持續觀察是否適合發射。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）科技部與ARRC原訂今天在屏東旭海進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，因當地颳起強風又下大雨而取消，今天將執行火箭健康檢測，科技部表示，發射以穩健安全為最大考量。

長期關注台灣太空產業發展的立委鍾佳濱今天到場，接受媒體聯訪指出，台灣是半導體產業的強國，太空產業關聯到低軌道通訊衛星競爭，掌握火箭飛射技術，就能不落人後，若能透過科研火箭發射逐漸建立商用火箭發展基礎，台灣未來在太空產業上就能掌握先機。

科技部前瞻司長陳國樑表示，科研火箭第一次在合法場地發射，以穩健安全做最大考量，這次經驗也能幫助未來試射前對氣象研判更精準。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕則說，這幾天測得風速每秒超過10公尺以上，並不適合發射，依據中央氣象局資料，4日的風速稍弱，將再持續觀察是否適合發射。

魏世昕說，由於昨晚雨勢不小，今天將會執行火箭健康檢測與地面設施檢查，若4日氣候仍不允許，就須等下一次申請核可，最快可能要到6月初。（編輯：陳仁華）1110503

科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂3日在屏東旭海進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，因氣候不佳決定延期。圖為上午屏東旭海火箭發射場域情形。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日