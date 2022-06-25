台灣首座極地研究站啟用 高掛國旗歡慶

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台灣首座極地研究站25日在北極冷岸群島揭牌成立，象徵台灣在北極科學研究領域不會缺席。圖為研究團隊成員與波蘭哥白尼大學教授等人在研究站揭牌後合影。（研究團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月25日

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（中央社記者葉臻、曾以寧桃園25日電）台灣首座極地研究站今天在北極冷岸群島揭牌成立，門口高掛國旗，象徵台灣在北極的科學研究領域不缺席，也改變過去台灣學者赴北極需寄人籬下處境，將擁有「自己的家」。

由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作的首座台灣極地研究站，在台灣時間今天下午3時30分（冷岸群島上午9時30分），於北極的冷岸群島揭牌成立。

中央大學下午在校內舉行揭牌典禮，北極研究站團隊也以視訊方式同步揭牌，場面歡樂。中央大學表示，台灣極地研究站的設置，象徵台灣以環境監測與科學研究作為出發點，積極參與北極事務。

極地研究站台灣團隊包括中央大學應用地質研究所所長倪春發、水文與海洋科學研究所教授錢樺、地球科學系助理教授張文和（波蘭籍），以及國家海洋研究院海洋科學及資訊研究中心主任楊文昌、研究員李孟學等5人在6月22日從台灣出發北極參與儀式。

中央大學校長周景揚致詞時表示，世界各國在北極共設置10多個極地研究站，台灣學者過去到北極進行研究都要寄人籬下，現在將有「自己的家」；台灣極地研究站英文名稱為「Tai Arctic」，Tai即台灣，Arctic為北極，研究站門口也將掛上國旗。

台灣首座極地研究站25日下午在北極冷岸群島正式揭牌成立，中央大學也在校內透過視訊同步舉行揭牌典禮，研究團隊成員在中華民國國旗前連線分享喜悅。中央社記者葉臻攝 111年6月25日

台灣首座極地研究站25日下午在北極冷岸群島正式成立，中央大學也在校內舉行揭牌典禮，與研究站團隊成員以視訊連線方式同步揭牌慶賀。中央社記者葉臻攝 111年6月25日

周景揚說，去年台灣北極探索隊進行首次自主的探測，獲取的珍貴資料引起國際關注，還受邀共同舉辦極地論壇；中央大學與國家海洋研究院已於朗伊爾城租賃實驗空間，將作為長期研究準備。

中央大學地球科學院院長許樹坤接受媒體聯訪時表示，北極涉及地球環境變遷等觀測，也是從地面觀測太空磁層的最佳窗口，台灣距離北極雖遠離，但不能缺席，這也是台灣的第一步，目前在極圈所測試的浮標也有所成效，也期許未來有更多不同學者、學生能到北極參與計畫。

國家海洋研究院院長邱永芳指出，台灣去年就與波蘭哥白尼大學團隊展開合作，研究冰震、冰融、洋流、北冰洋波浪變遷等主題。

邱永芳說，台灣極地研究站揭牌後，也可持續提供台灣學者全球氣候變遷重要資訊，也透過國際合作奠定北極海洋環境監測、蒐集水文基礎資料等海洋科學研究調查基礎，帶領國內極地科研向國際邁進。

中央大學今天也與國家海洋研究院、波蘭哥白尼大學透過視訊方式簽訂合作協議（MoA），將加強海洋及地球科學領域的學術研究與共同發展。（編輯：戴光育）1110625

由中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學合作的首座台灣極地研究站，在台灣時間25日下午正式於北極冷岸群島揭牌成立，未來台灣學者赴北極將擁有「自己的家」。（研究團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年6月25日