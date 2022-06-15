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加拿大、丹麥協議劃分北極小島 威士忌戰爭落幕

2022/6/15 16:47（6/15 17:03 更新）
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漢斯島。（圖取自維基共享資源，作者Toubletap，CC BY-SA 3.0）
漢斯島。（圖取自維基共享資源，作者Toubletap，CC BY-SA 3.0）
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（中央社渥太華14日綜合外電報導）加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的貧瘠小島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，今天兩國協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」（whiskey war）。

加拿大與丹麥今天在渥太華（Ottawa）的外長簽署儀式上，正式宣布協議劃分漢斯島（Hans Island），島上因此出現加拿大與歐洲的首條陸地邊界。

兩國分割這塊腎臟形狀島嶼、結束49年來的良性僵局，被譽為和平解決領土爭端的模範，與俄羅斯入侵烏克蘭形成對比。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）告訴法新社：「北極圈是國際合作的燈塔、遵循法治。在全球安全受威脅之際，加拿大、丹麥等民主國家能與原住民合作依循國際法解決分歧，其重要性甚於以往。」

漢斯島面積1.3平方公里，位於加拿大埃爾斯米爾（Ellesmere）與丹麥王國的格陵蘭（Greenland）之間。1973年，當局為劃定加拿大與格陵蘭的海上邊界，就此開啟這場詼諧的領土爭執。

過去數十年來，丹麥與加拿大人陸續搭乘直升機造訪該島宣示主權，衍生出外交抗議和網路運動，甚至是要加拿大人抵制丹麥酥的呼聲。

數十年來登島的外交部長不下26位，兩國部長級官員在島上會各自豎起國旗，留下一瓶威士忌或烈酒給對方享用，並附上一些滑稽的字條。

趙美蘭在今天的記者會上說：「很多人叫它威士忌戰爭，我認為它是最友善的戰爭。」

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）則提到，在島嶼爭執解決之際，「以規則為基礎的國際秩序正面臨壓力」，民主價值「承受攻擊」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110615

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