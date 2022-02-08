尼泊爾指控中國越界占領土 分析指北京想斷藏人外逃路徑

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尼泊爾政府在英國廣播公司取得的外流報告中，指控中國越界侵占尼國領土。分析指出，中國可能是憂心印度勢力滲透，或是想切斷藏人外逃路徑。（中央社製圖）

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）尼泊爾政府在英國廣播公司取得的外流報告中，指控中國越界侵占尼國領土，這是尼國官方首度做出類似指控。分析指出，中國可能是憂心印度勢力滲透，或是想切斷藏人外逃路徑。

目前並不清楚這份去年9月委製的報告還不公布的原因，但尼泊爾政府近年與中國關係改善，以制衡與南方強鄰印度的關係，這份報告可能會給尼中關係發展帶來壓力。

中國駐加德滿都（Kathmandu）大使館否認有侵占情事，尼泊爾政府尚未回覆英國廣播公司（BBC）的提問。

尼泊爾與中國在1960年代初期簽署一系列劃界條約，兩國邊界沿著喜馬拉雅山脈綿延近1400公里，多半位於人跡罕至的偏僻地區。國界上立有一系列柱子作為標記，但柱子之間相隔好幾公里，有時難以判定界線究竟在哪。

之前尼泊爾西端的胡姆拉地區（Humla）傳出中國侵占土地的消息，有些消息還稱中方在尼國境內築起建物，尼泊爾政府決定派遣警方和政府代表組團前往當地。

根據BBC取得的報告，這支團隊發現，中國維安部隊的監控，已使尼泊爾境內拉倫鍾地區（Lalungjong）的宗教活動受到限制。此地因靠近印度教徒和佛教徒的聖地岡仁波齊峰（Mount Kailash），原本常吸引朝聖者前往。

報告結論也提到，中方限制尼泊爾農民放牧活動，而且在同一區域內，中方於一根邊界支柱周圍搭起圍籬，並企圖在尼國境內興建水渠和道路。

但調查小組發現，原先被認為位於尼泊爾境內的中國建築，其實是建在中國自己的領土；另外，當地尼泊爾人常常不願意談論邊界議題，因為有些人的生活很依賴不時造訪中國市集。

報告建議，尼泊爾維安部隊應派員駐守邊區，且兩國應重啟一項沉寂許久的邊界爭端解決機制。尼泊爾知名製圖師希瑞斯塔（Budhhi Narayan Shrestha）則說，當局應清楚告知邊境居民國界的位置，他們才能保護尼國領土。

目前還不清楚中方加強控制與尼泊爾邊界的動機為何，但安全可能是理由之一。過去有些朝聖者和商人會私下穿越尼中邊界，但中方逐漸限制這類移動。尼泊爾前外交官、目前任職加德滿都智庫的卡納（Vijay Kant Karna）表示，北京可能是在提防區域對手印度，「憂心外來勢力滲透」。

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中國可能也擔心藏人借道此地。在北京壓迫下，藏人紛紛出逃，現有約2萬藏人難民住在尼泊爾，其他藏人則繼續前往印度和其他地方。而中國近幾年來已試圖切斷這類出逃路徑。

BBC指出，過去兩年陸續有中國侵占尼泊爾土地的消息，加德滿都偶爾會為此舉行抗議，上個月才剛發生相關示威。中國駐尼泊爾大使館1月為此發布聲明稱：「爭議完全不存在，希望尼泊爾人民別被個別不實報導誤導。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110208