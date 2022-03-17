日俄主權爭議日本態度轉硬 岸田文雄改稱俄非法占領

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日本首相岸田文雄17日改口稱俄羅斯「非法占領」北方四島，時隔13年再有首相恢復此用語。（共同社）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」或「北方領土」），改口稱是俄羅斯「非法占領」；這是2009年以來，時隔13年首相恢復此一用語。

日本產經新聞報導，岸田上午在參議院預算委員會答詢時表示，對於「北方領土」，他的立場是「被俄羅斯『非法占領』」。

報導指出，日本為與俄羅斯簽訂和平條約，盡量不使用「日本固有領土」與「非法占領」等敏感詞彙，但因俄羅斯入侵烏克蘭，岸田日前已恢復使用「日本固有領土」一詞。

讀賣新聞報導，依據外務省資料，首相上一次在官方場合公開使用「非法占領」一詞，是2009年時任首相麻生太郎。

岸田今天說，以目前的狀況來看，無法說明與俄協商和平條約的展望。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110317