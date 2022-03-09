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日俄主權爭議地區 日本政府主張俄羅斯非法占領

2022/3/9 10:21
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（中央社東京9日綜合外電報導）日媒報導指出，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，日本政府對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」），主張是俄羅斯「非法占領日本固有領土」的立場轉趨鮮明。

日本放送協會（NHK）報導，日本主張對「北方四島」或「北方領土」擁有主權，但在2019年前首相安倍晉三執政時期，為與俄羅斯談判洽簽和平條約，對於是否將此地稱為日本「固有領土」，內閣會議決定不予說明。

不過在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情勢下，首相岸田文雄本月7日在國會答詢時說，他不記得有對此區分用語，這些都是日本的「固有領土」。

日本政府至今避用的用語，岸田在國會答詢時明確提及。

隨後外務大臣林芳正在昨天的記者會上說，出於外交觀點，至今對「北方四島」使用「我國擁有主權的島嶼」一詞，但鑒於目前情勢，無法說明未來和平條約談判的展望。

林芳正並表示，俄羅斯占領北方四島「沒有任何法律根據，是非法的」。

報導指出，日本政府表達對於「北方四島」的原則想法，同時要向國際社會強力傳達不接受以武力企圖改變現狀的態度，預料與俄羅斯的和平條約談判將會變得更為困難。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110309

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