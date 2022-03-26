不滿日本制裁 俄國疑在雙方爭議島嶼軍演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯軍方管轄遠東地區的東部軍區25日表示，已在千島群島舉行逾3000人參與的軍事演習。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本對俄羅斯入侵烏克蘭提出制裁，並加強與歐美團結態勢。日媒報導，研判俄國意圖表達反彈，除21日先宣布中斷日俄和平條約談判，25日疑在雙方爭議島嶼舉行軍事演習。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯軍方管轄遠東地區的東部軍區25日表示，已在千島群島舉行逾3000人參與的軍事演習。

俄軍持續在日本所稱的擇捉島及國後島上強化軍備，研判這次演習有可能在日本所聲稱的北方領土（此區屬日本和俄羅斯爭議領土）上進行。

為報復日本制裁舉措，俄羅斯21日宣布中斷跟日本所進行的和平條約談判（包含北方領土問題），這次軍事演習是俄方在中斷與日談判後，首度在該地區舉行。

日本24日已在七大工業國集團（G7）領袖會議上，確認準備對俄國再祭制裁措施；面對日本強化跟美國及歐洲國家團結態勢，研判俄國這次軍演意圖表達反彈。

共同社報導，俄軍這次演習動員數百輛軍用車輛等參與，內容包括反登陸作戰等。

日本以俄羅斯入侵烏克蘭為由提出制裁，俄國外交部透過聲明提出批判，並明指「在這樣的條件下，討論對（俄日）兩國關係來說重要的文件簽署是不可能的」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110326