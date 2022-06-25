台灣極地研究團隊怕遇北極熊 出發前先打靶受訓

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中大地科系波蘭籍助理教授張文和（右2）為台灣首座極地研究站團隊成員，25日透過視訊連線受訪表示，在北極做研究最怕的就是遇到北極熊、被當成食物，出門做研究都要帶著槍。右為中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺、左4為應用地質研究所所長倪春發、左3為國海院海洋科學及資訊研究中心主任楊文昌、左為副研究員李孟學。中央社記者葉臻攝 111年6月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）台灣首座極地研究站今天在北極冷岸群島揭牌成立。研究團隊受訪時說，由於環境原始，物資和設備運送都很克難；為了嚇跑可能巧遇的北極熊，還得預先接受槍枝訓練，以備不時之需。

由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作的首座台灣極地研究站，今天下午在北極的冷岸群島揭牌成立。北極研究站團隊以視訊方式和中央大學同步揭牌，並接受中央社訪問。

中央大學地球科學系助理教授張文和是波蘭籍，來台20年多年、中文十分流利，他受訪時說，在北極做研究最怕就是遇到北極熊、被當成食物，因為在北極，沒有網路、電話可以即時求救。

張文和說，團隊出門做研究時都要帶著槍，不過因為不能傷害北極熊，如果真的遇到，也只能對空鳴槍，希望把熊嚇跑，所幸目前為止還沒遇到過。

中央大學應用地質研究所所長倪春發補充，來北極研究前，每個人都要練習「打靶」，出發前更得拿到相關證照；他笑說，除了槍，台灣傳統的「銅鑼」也是很好的嚇熊方法，並當場示範敲鑼畫面，場面十分生動。

從極地研究站到北極測站，要搭近5個小時快艇，也需要有人協助運送資源、處理設備搬運等，過程很原始、克難。測站1天只供電6個小時，所有物資都要透過快艇運送到外海，因為沒有碼頭，還得再用橡皮艇和人力逐步搬運，倪春發說，雖然不方便，但也因為有這樣貼近原始自然的環境，才適合做相關研究。

倪春發表示，今年規劃2次到北極研究的計畫，一次是搭配今天的揭牌儀式，另一次預計在今年8月，屆時有約6個研究員前來，進行1週至1個月的研究和地表地質調查等。

能順利設置台灣極地研究站，倪春發也感謝波蘭哥白尼大學極地工作站主任Sobota和張文和來回奔走，以及國家海洋研究院海洋科學資訊中心研究員李孟學協助，設站後能節省儀器搬運人力跟時間成本。

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中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺說，設置台灣極地研究站，需要許多機遇、客觀條件配合，及眾人在不同面向分頭努力，中央大學地科院老師是重視協作價值的團隊，未來台灣將以北極研究站為基地，對北極圈內的太空、海洋、水文循環與地質開展全面調查研究。

國家海洋研究院海洋科學資訊中心主任楊文昌說，部分研究在去年已經有初步嘗試，未來會持續擴大，進行從太空到海洋海冰、冰川地形、地表下永凍層與地下水、地質構造等研究。（編輯：郭諭儒）1110625

台灣首座極地研究站25日在北極冷岸群島揭牌成立，象徵台灣在北極科學研究領域不會缺席。圖為研究團隊成員與波蘭哥白尼大學教授等人在研究站揭牌後合影。（研究團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月25日

中央大學、國家海洋研究院25日與波蘭哥白尼大學透過視訊連線方式簽訂合作協議，將攜手強化海洋及地球科學領域的發展。中央社記者葉臻攝 111年6月25日