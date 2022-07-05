科技部：透過預算編列方式 支持氣候變遷長期研究

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）氣候變遷形成極端氣候恐造成環境產業衝擊，為強化台灣氣候預測，科技部支持的台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）主要觀察劇烈降雨，科技部次長林敏聰表示，政府將透過編列預算等方式，支持長期研究。

台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，為研究觀察台灣區域性豪雨、地形地貌劇烈變化以及氣候預測等。今天科技部率團對外曝光實驗計畫核心設備，包括大型可移動式的S-POL氣象雷達、微波輻射儀以及X波段車載式氣象雷達（TEAM-R），其中S-POL屬於美國國家大氣科學中心（NCAR）。

上述核心設備可謂各司其職，科技部說明，NCAR的大型可移動式S-POL氣象雷達，可區分冰雹、冰晶等各種類型的降水粒子，還可量化低水準水分含量及降雨率。

至於國防大學理工學院設置的微波輻射儀，可量測大氣中的水氣含量，是決定對流胞是否成長的關鍵因素。

由科技部經費支持、台灣自行建置的TEAM-R，可以機動進入地形複雜的山區或河川上游，進行風場與降雨量的量測。

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林敏聰說明，科技部支持的廣泛大氣研究計畫有相當多，包括早期的追風計畫，是研究颱風或降雨，並長期研究氣候變遷，關於氣候預測研究，大氣學門有個人計畫及整合計畫，也有進一步整合研究淨零碳排、氣候變遷的調適研究。

林敏聰強調，科技部相當重視各學門核心設施，以供各領域研究共同使用，如TEAM-R車載雷達即為其一，不只科技部編列預算支持，國研院也針對更複雜的核心設施儀器，提供學界甚至跨部會合作，進行各種分析、研究。（編輯：潘羿菁）1110705