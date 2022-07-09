氮氣分離接頭異常 科研火箭延至10日再挑戰升空

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（中央社記者曾以寧屏東9日電）全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今天上午再挑戰升空，現場湧入不少太空迷爭睹，但發射前，氮氣分離接頭異常，團隊於上午近8時宣布延到明天重新挑戰發射。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊在科技部支持下研發全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭，歷經5月間挑戰發射時遇上風雨延遲、又發生航電系統故障取消，團隊重新申請7月9到12日上午6時至8時為發射窗口，再挑戰升空。

今天清晨屏東縣牡丹鄉旭海村天氣晴朗，不少太空迷湧入觀景台，還有民眾帶著孩子遠從高雄或恆春前來，期待一窺火箭升空之姿。

不過，發射時間從原訂的凌晨6時一路延後，讓觀景平台民眾在烈日下苦等；到上午7時45分左右，ARRC宣布今天取消發射，現場民眾一片哀嘆，1名5歲女童更蹲在地上大哭直喊「為什麼」。

愛好天文的伍姓先生與朋友從高雄連夜開車到現場等到天亮，他認為，雖然今天沒有成功發射，但這就是科學研究的一部分，只要繼續努力，相信可以取得好成果。

科技部前瞻及應用科技司長陳國樑隨後在屏東旭海短期科研火箭發射場域接受媒體聯訪時表示，科學研究本來就變化很多、不確定性高，因為團隊發現有細微管路還需繼續測試，才能達到安全穩定升空，因此決定延到明天清晨6時再挑戰發射。

ARRC副主任魏世昕說明，進行準備作業時，發現導航程式有問題，可能導致火箭起飛後朝陸地移動、造成危險，因此緊急修正，延遲開始填充氣體的時間；填充完畢、準備釋放發射時，又發現氮氣分離接頭無法遠端控制分離，但因已填充高壓氣體，人員直接靠近會有危險，因此取消發射，洩壓後重新檢修，明天再挑戰。

魏世昕表示，今天發射前已完成接近99%準備，火箭發射時很常碰到各樣問題，只能不斷改進、改善才能避免下次再發生問題，明天會以與今天相同的時間及流程進行發射，今天因為已完整演練過，相信明天可以更加順利。

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今天發射現場太陽炙熱，有「火箭阿伯」之稱、太空中心主任吳宗信說，氮氣接頭無法遠端控制分離可能與火箭長時間曝曬在太陽下有關，若有完善發射場域，在建築物遮蔽下進行事前準備，發射前再推出建物，可能可以避免此問題。

根據ARRC原訂時間表，在發射的前一天約於晚上10時將開始火箭健康度檢測等發射前準備作業；發射當天凌晨2時進行火箭推進器氧化劑及加壓氣體填充作業，清晨5時填充完成，清晨5時30分開始進行發射程序，清晨6時準時發射。（編輯：戴光育）1110709