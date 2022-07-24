中國問天實驗艙發射成功 將對接太空站

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中國「問天」實驗艙發射任務成功。圖為今天（24日）下午2時22分，搭載「問天」實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，在中國文昌航天發射場準時點火發射。（中新社提供）中央社 111年7月24日

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（中央社台北24日電）中國「問天」實驗艙今天下午2時22分22秒在海南發射成功。「問天」實驗艙是中國太空站的重要組成部分，實驗艙將針對空間生命科學進行研究。

據中新網、澎湃新聞等陸媒報導，7月24日下午2時22分，搭載「問天」實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，在海南文昌航天發射場準時點火發射，約495秒後，「問天」實驗艙與火箭成功分離並進入預定軌道，發射成功。

「問天」實驗艙發射後，將與中國太空站進行對接，這也是太空站首次在有太空人的狀態下迎接航天器。

「問天」實驗艙是中國太空站的首個實驗艙，主要任務是具備太空站組合體統一管理和控制能力，具備與核心艙進行交會對接、轉位和停泊的能力；支持太空人在軌駐留，提供專用氣閘艙和應急避難場所，保證太空人安全；支持開展密封艙內、艙外科學實驗和技術試驗。

「問天」實驗艙由工作艙、氣閘艙及資源艙三部分組成，艙體總長17.9公尺，直徑4.2公尺，發射重量達23噸。這也是全世界現役在軌最重的單艙主動飛行器。

此外，「問天」實驗艙配置了與核心艙一樣的太空人生活設施，將來可以與核心艙一起，接受2艘載人飛船輪換期間6名太空人的生活。

若「天和」核心艙出現故障，「問天」實驗艙可為備份艙段對太空站進行控制。

報導稱，有了「問天」實驗艙後，中國太空人將進入艙內啟動生命維持系統，完成科學實驗櫃的組裝，開展交叉科學實驗。艙內配置了多台科學實驗櫃，推動中國在生命生態、生物技術和變重力科學等科技領域的相關研究。

中國太空人還會擇機首次從「問天」實驗艙的出艙口出艙。

根據中國載人航太工程辦公室介紹，今年將實施6次飛行任務，完成中國太空站在軌建造。

其中，長五B火箭在7月發射「問天」實驗艙與「天和」核心艙對接，10月發射「夢天」實驗艙與「天和」核心艙對接，完成中國太空站在軌建造。

而「天和」核心艙已於去年4月發射成功。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110724